अमेठी (उप्र): केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि नामदार लोग यहां से सांसद चुने जाने के बाद पांच साल लापता रहते थे और अमेठी की जनता यहां से दिल्ली तक चिराग लेकर उन्हें खोजती थी. स्मृति ने अपने दो दिवसीय अमेठी दौरे के पहले दिन एक जनसभा में राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नामदार लोग यहां से सांसद चुन कर जाने के बाद पांच साल लापता रहते थे. अमेठी की जनता चिराग लेकर यहां से दिल्ली तक खोजती थी फिर भी नहीं मिलते थे.

Union Minister S Irani in Amethi: No one had imagined that a woman from a simple family will be given opportunity to be your representative. In a region which was the stronghold of ‘naamdaar’, where it was believed that even if MP doesn’t return for 5 yrs, people will accept him. pic.twitter.com/QQpHFES7UU

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019