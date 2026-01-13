By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सांप ने काटा! जेब में रखकर डॉक्टर के पास ले गया शख्स, नजारा देख अस्पताल में मची भगदड़..VIDEO
Snake Viral Video: सोशल मीडिया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक सांप को जेब में डालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल चला आता है.
Snake Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तमाम तरह के वीडियो छाए रहते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है. अब दिनों इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह शख्स को उस सांप को अपनी जैकेट की जेब में रखकर, अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल चला आता है. हालांकि डॉक्टर उसका इलाज करने से इनकार कर देते हैं.
क्या है पूरा मामला?
वायरल वीडियो में एक शख्स हॉस्पिटल के बाहर खड़ा दिखाई देता है, तभी एक दूसरा शख्स उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ. वह बताता है कि उसे सांप ने काट लिया है, इसलिए वह आधे घंटे से इंतजार कर रहा है. जब उससे पूछा गया कि सांप कहां है, तो वह अपनी जैकेट की जेब खोलता है और नंगे हाथों से सांप को बाहर निकालता है. इससे आसपास के लोगों में तुरंत दहशत फैल जाती है और वे उससे पूछते हैं कि वह सांप को अपने साथ क्यों लाया था.
Video यहां पर देखें
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो जब शख्स इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है,तो उनका कहना था कि पहले सांप को बाहर छोड़कर आओ, तभी इलाज होगा. यह सुनकर शख्स भड़कता है और हॉस्पिटल के सामने वाली सड़क के बीचों-बीच जाकर बैठ जाता है, जिससे लंबा जाम लग गया.
कौन है यह शख्स?
वायरल में दिख रहे शख्स का नाम दीपक राजपूत बताया जा रहा है,जो मथुरा में लक्ष्मी नगर के निवासी है. दीपक और पेशे से ई-रिक्शा चालक है. दरअसल, दीपक हर रोज की तरह अपना रिक्शा लेकर निकले थे और घटना वाले दिन वह वृंदावन की तरफ जा रहे थे. ई-रिक्शा में सांप मौजूद है, इसका उसे पहले पता नहीं चला. रास्ते में अचानक सांप ने उसके हाथ में काट लिया. घबराने के बजाय दीपक ने सांप को पकड़कर अपनी जेब में डाल लिया और इलाज के लिए अस्पताल की ओर निकल पड़ा.
सोशल मीडिया यूजर्स ने किया शख्स को सपोर्ट
इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक @Benarasiyaa नाम के यूजर शेयर किया है. जिसे अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इसके अलावा वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स भी आए.
एक यूजर लिखा, यह तो वाकई बहुत ही समझदारी भरा कदम है. इससे तुरंत यह पहचानने में मदद मिलती है कि सांप जहरीला है या नहीं और काटने पर कौन सा विषनाशक असर करेगा. दूसरे यूजर ने कमेंट किया, कई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे है कि भारत नौसिखियों के लिए नहीं है… लेकिन क्या लोगों को अधिकारियों से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि उसका इलाज शुरू से ही क्यों नहीं किया जा रहा है? तीसरे यूजर मजाकिया स्टाइल में लिखा, वाह! ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है.