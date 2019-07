नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों द्वारा 10 आदिवासियों पर गोलीबारी करने का मामला और गर्मा गया है. एक तरफ जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के पीड़ितों से मिलने को लेकर मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार से ही धरने पर बैठी हैं, वहीं शनिवार की सुबह सांसद डेरेक ओ ब्रायन की अगुवाई में घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे 3 तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसदों को पुलिस ने वाराणसी एयरपोर्ट पर ही रोक लिया. इससे पहले शुक्रवार की देर रात राज्य सरकार के अधिकारियों ने प्रियंका गांधी को मनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेत्री ने कहा कि वह पीड़ितों से मिले बिना नहीं जाएंगी. इसके बाद शनिवार की सुबह जब पुलिस ने वाराणसी एयरपोर्ट पर तृणमूल सांसदों को रोका तो उन लोगों ने इसका विरोध किया. इस बीच केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करा रही है. दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

यूपी सरकार के अफसरों से बोलीं प्रियंका गांधी- सोनभद्र के पीड़ितों से जरूर मिलूंगी, जमानत नहीं लूंगी

सोनभद्र में दस लोगों की हत्या के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है. सोनभद्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ितों से मिलने की जिद पर अड़ी हुई हैं. उन्होंने शुक्रवार की रात मिर्जापुर में ही बिताई. उनके निजी सचिव संदीप ने बताया कि भीषण गर्मी में बार-बार बिजली कटौती से परेशान प्रियंका गेस्ट हाउस के दूसरी ओर अकेले टहलती रहीं. प्रियंका गांधी तड़के करीब साढ़े चार बजे सोने के लिए कमरे में गईं. चुनार किले के गेस्ट हाउस में कैद प्रियंका गांधी को मनाने के लिए मिर्जापुर और वाराणसी मंडलों के मंडलायुक्त शनिवार देर रात वहां पहुंचे. इनके साथ एडीजी पुलिस मौजूद रहे लेकिन वार्ता बेनतीजा साबित हुई. इसके बाद शनिवार सुबह से ही कार्यकर्ताओं का गेस्ट हाउस आना शुरू हो गया.

Derek O’Brien, TMC at Varanasi airport: ADM & SP have told us that we’ve been detained. We’ve told them that it can’t be Sec-144 (prohibits assembly of more than 4 people)as only 3 of us are here. We intend to proceed to BHU Trauma Centre to meet the injured&then go to Sonbhadra. pic.twitter.com/jXdYI3CD4T

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019