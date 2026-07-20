'सॉरी पापा मुझे माफ कर दीजिएगा...', BTech के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने की खुदकुशी- लिखा इमोशनल नोट

आनंद अपने कॉलेज का टॉपर था और उसने पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की थी. उसे 13 अगस्त 2024 को कॉलेज के एक दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 20, 2026, 2:47 PM IST
शुरुआती जांच में पुलिस से बताया कि युवक सरकारी नौकरी न मिलने के कारण तनाव में था. (Photo: Generic)
शुरुआती जांच में पुलिस से बताया कि युवक सरकारी नौकरी न मिलने के कारण तनाव में था. (Photo: Generic)

UP News Today: उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां BTech के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने अपने घर में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस के हवाले से इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी न मिल पाने के कारण अपने पिता से माफी मांगी है.

घटना के समय घर पर अकेला था आनंद

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान आनंद (23) के रूप में हुई है. उसका शव गोविंद नगर के गुजैनी इलाके में स्थित उसके तीन मंजिला मकान के एक कमरे में छत के पंखे से लटका मिला. घटना के समय आनंद घर पर अकेला था, जबकि उसका परिवार बड़े भाई अमित की शादी तय करने के लिए बिहार गया हुआ था. घर में काम करने वाली महिला ने जब आनंद के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने पड़ोसियों और पुलिस को इसकी सूचना दी.

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कॉलेज में मिला था गोल्ड मेडल

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला. तलाशी के दौरान पुलिस को पांच पंक्तियों का हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट मिला. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आनंद ने साल 2024 में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) की पढ़ाई पूरी की थी. वह अपने कॉलेज का टॉपर था और उसने पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की थी. उसे 13 अगस्त 2024 को कॉलेज के एक दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था.

सुसाइड नोट में क्या

पुलिस ने बताया कि आनंद ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, ‘सॉरी पापा… मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए लगभग 50 बार प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका. कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा.’ आनंद के पिता राजकुमार ने बताया कि बीटेक के बाद उनके बेटे ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने से पहले ‘पावर ग्रिड’ के साथ एक साल की अप्रेंटिसशिप भी पूरी की थी. पिता ने कहा, ‘वह रेलवे, एसएससी, बैंकों और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुआ था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. इस वजह से वह पिछले कई महीनों से भारी मानसिक तनाव में था.’

शुरुआती जांच में पुलिस को क्या मिला?

गोविंद नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक (SHO) अशोक कुमार दुबे ने बताया कि कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘प्राथमिक जांच से प्रतीत होता है कि युवक सरकारी नौकरी न मिलने के कारण तनाव में था. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.’ शनिवार शाम (जुलाई, 18, 2026) को भैरव घाट पर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया. राजकुमार ‘लोहिया प्राइवेट लिमिटेड’ के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं.

(इनपुट: PTI)

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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