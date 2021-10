UP, Uttar pradesh, Mau, News: मऊ (उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी (SP) और पूर्वांचल के राजभर मतदाताओं में दबदबा रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) गठबंधन (alliance) कर चुनाव लड़ने का बुधवार को औपचारिक ऐलान किया और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव में खदेड़ने का आह्वान किया. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, ” BJP सत्ता में जिस दरवाजे से आई, उसे ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है. बंगाल में खेला हुआ, UP में खदेड़ा होगा. आज पूरे मैदान में चारों तरफ पीला और लाल रंग (झंडा) दिख रहा है. ये देख दिल्ली और लखनऊ में बैठे लोग लाल पीला हो रहे होंगे.”Also Read - MSME Export In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का निर्यात 38 फीसदी बढ़ा, 3 अरब डॉलर के पार पहुंचा एक्सपोर्ट

सुभासपा द्वारा अपने 19वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां आयोजित 'वंचित पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत' में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभासपा के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के 'खेला होबे' के नारे की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 'खदेड़ा होवे' का नारा दिया.



भविष्य का चुनाव है और इसमें भाजपा को सत्ता से खदेड़ना होगा

महापंचायत के मुख्य अतिथि अखिलेश ने राज्य के दलितों, पिछड़ों, वंचितों तथा अन्य दबे-कुचले वर्गों का आह्वान किया कि अगला चुनाव उनके भविष्य का चुनाव है और इसमें भाजपा को सत्ता से खदेड़ना होगा. उन्होंने कहा कि अगर इस बार चूक गए तो पांच साल और पीछे चले जाएंगे.

Farmers were mowed down by a Union minister’s son…But he has not been removed from his post yet. When such a thing happens how can there be hope for justice. The three farm laws will ruin the country’s economy: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav at Mau pic.twitter.com/e5uxGE8J9l

— ANI UP (@ANINewsUP) October 27, 2021