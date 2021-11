Jinnah, Sardar Vallabhbhai Patel, UP CM yogi, Akhilesh Yadav, SP, Uttar Pradesh, UP: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री (UP CM) योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज सोमवार को राज्‍य के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के कल रविवार (31 अक्‍टूबर2021) के एक जनसभा में मोहम्‍मद अली जिन्‍ना (Mmuhammad Ali Jinnah) की तारीफ करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हमला बोला है. सीएम योगी ने कहा, कल समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कल जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभभाई पटेल से की. यह शर्मनाक है. जिन्ना के महिमामंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.Also Read - 'आंख से काजल चुराना' कहावत हुई पुरानी, यहां तो नसों से खून भी चुरा लिया जाता है

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कल जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) से की. यह शर्मनाक है. यह तालिबानी मानसिकता है, जो बांटने में विश्वास रखती है. सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया. वर्तमान में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ को प्राप्त करने के लिए कार्य चल रहा है. Also Read - UP Assembly Elections 2022: सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

Samajwadi Party Chief y’day compared Jinnah to Sardar Vallabhbhai Patel. This is shameful. It’s Talibani mentality that believes in dividing. Sardar Patel united the country. Presently, under leadership of PM, work underway to achieve ‘Ek Bharat, Shresth Bharat’: UP CM Adityanath pic.twitter.com/klZkXLxasN

