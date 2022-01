लखनऊ: यूपी में हो रहे सियासी बदलावों के बीच आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने योगी सरकार (YOGI CABINET) की कैबिनेट से इस्‍तीफा देने वाले मंत्री व बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान (Dara Singh Chauhan) की एक तस्‍वीर टि्वटर पर शेयर करते हुए लिखा है, ‘सामाजिक न्याय’ के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन! दारा सिंह चौहान पिछले चौबीस घंटे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री हैं. इससे एक दिन पहले, मंगलवार को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था. कल सपा प्रमुख ने इसी तरह स्‍वामी प्रसाद मौर्य का फोटो भी शेयर किया था.Also Read - UP Assembly Polls 2022: स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ीं मुश्किलें, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट; जानें क्या है वजह

SP chief Akhilesh Yadav shares a picture with BJP leader Dara Singh Chauhan who resigned from UP cabinet today, says” I welcome Dara Singh Chouhan ji.” pic.twitter.com/xfIzMeVyuw

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 12, 2022