लखनऊ: यूपी के देवरिया स्थित भटनी थाने से एक अजीब मामला देखने को मिला. यहां के थानेदार भीष्मपाल सिंह यादव का पुलिस थाने में बैठकर अश्लील हरकत करने का वीडियो वायरल हुआ है. यह वीडियो थाने के अंदर का ही है. बता दें कि इस मामले की शिकायत एक युवती ने की थी. शिकायत में युवती ने भीष्मपाल सिंह यादव पर छेड़खानी का आरोप लगाया है. इस बाबत कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है.

इस प्रकरण पर बोलते हुए देवरया के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाने में शिकायत करने आई एक महिला के सामने थानेदार भीष्मपाल सिंह यादव द्वारा अश्लील हरकत किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है. इस बाबत थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

Deoria: In a viral video, the then station officer (SO) of Bhatni Police Station, Bhishm Pal Singh was seen masturbating in front of a woman complainant at the Police Station. SP Deoria (in pic) says, "FIR has been registered against him & he is suspended. Action is being taken." pic.twitter.com/XxwWqp44q6

— ANI UP (@ANINewsUP) July 1, 2020