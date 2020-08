लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मुलायम सिंह को पेटदर्द की शिकायत पर गुरुवार रात अस्पताल लाया गया था. अभी उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है. बता दें कि मुलायम सिंह माह भर पहले भी मेदांता में भर्ती हुए थे. उस वक्त उन्हें आंत में समस्या थी. Also Read - यूपी: 72 मामले के आरोपी विधायक विजय मिश्रा, MLC पत्‍नी और बेटे के खिलाफ FIR दर्ज

मेदांता के डायरेक्टर डॉ़ राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह को पेटदर्द की शिकायत पर गुरुवार रात अस्पताल लाया गया था. उनकी कोरोना जांच की भी गई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई. डॉ. कपूर का कहना है कि सपा संरक्षक का इलाज डॉक्टरों की निगगरानी में चल रहा है. उनका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया गया है. पेटदर्द कम हुआ है और हालत स्थिर है. उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्टो के मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav admitted to Medanta Hospital in Lucknow due to urinary tract infection. His overall health is stable: Medanta Director Dr Rakesh Kapoor

— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2020