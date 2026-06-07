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संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण से सियासी बवाल, सपा सांसद बोले- 'ज़ुल्म की इंतिहा', प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया ऐलान

संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी बताई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 7, 2026, 2:20 PM IST
जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा हमला- 'इंसाफ पर भरोसा कमजोर पड़ रहा' (PHOTO- fb)
जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा हमला- 'इंसाफ पर भरोसा कमजोर पड़ रहा' (PHOTO- fb)
  • संभल प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण बताते हुए मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिरा दिया.
  • सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रशासन पर निशाना साधा.
  • प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश और जांच के बाद मस्जिद को अवैध पाया गया था.
  • मामले में जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि प्रशासन और पुलिस आगे की जांच में जुटे हैं.

उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 6 जून को मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिरा दिया. यह मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से बनाई गई थी. जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अंकित खंडेलवाल ने कहा, “जिले में सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे लगातार हटाए जा रहे हैं. इसी क्रम में, ‘कब्रिस्तान’ की जमीन पर अवैध कब्‍जे को लेकर एक शिकायत मिली थी.” उन्होंने बताया कि तहसीलदार कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर अवैध कब्‍जे को हटाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनी थी और अवैध थी. इसलिए, इसे गिराना जरूरी था.

मस्जिद को गिराए जाने पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक पिंकी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है. इसे अन्यायपूर्ण बताया है. जियाउर्रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के वर्तमान सांसद हैं. उनके दादा शफीकुर्रहमान बर्क संभल से पांच बार सांसद रहे. वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में से एक हैं.

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पढ़िए जियाउर्रहमान ने क्या लिखा

ज़ुल्म की इंतिहा हो गई… लाख कोशिशों, गुज़ारिशों और कानूनी प्रयासों के बावजूद सम्भल प्रशासन द्वारा कसेरवा गांव में मस्जिद को शहीद कर दिया गया. ऐसा महसूस होता है अधिकारियों द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर एक तय निशाने के साथ कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है. जब लोगों की फरियाद, कानूनी दलीलें भी न सुनी जाएं, तो इंसाफ़ पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है. याद रखिए, भारत का संविधान किसी को भी कानून से ऊपर होने की इजाज़त नहीं देता. यह मुल्क किसी व्यक्ति, दल या सत्ता की जागीर नहीं है. मस्जिद के शहीद किए जाने के बाद पूरे गांव में ग़म, दर्द और मातम का माहौल है. मां-बहनों की आंखें अश्कबार हैं, बच्चे सहमे हुए हैं और हर दिल इस मंज़र को देखकर दुखी है. अगर किसी को यह लगता है कि ताकत के दम पर लोगों की आवाज़ दबा दी जाएगी, तो यह उसकी गलतफहमी है. नाइंसाफी के खिलाफ यह आवाज़ हर हाल में बुलंद होती रहेगी. कल इस मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेंस करूँगा.

डिमोलिशन की कार्रवाई कैसे हुई

डीएम खंडेलवाल ने कहा, “इस प्रक्रिया के तहत, हम डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं. हमने निरीक्षण भी किया और कुछ पोस्टर पाए. उनमें से एक पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा था. कुछ झंडे भी मिले हैं. आगे की जांच की जा रही है.” पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी पुष्टि की कि पुलिस को घटनास्थल पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर और कुछ झंडे मिले हैं. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम देखेंगे कि ये झंडे किसी देश या धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, और इन्हें छपवाने में शामिल लोगों के बारे में भी जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से घटनास्थल पर चार पुलिस थानों के जवानों को तैनात किया गया है.

उप-जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) निधि पटेल ने बताया कि मस्जिद के मैनेजर पर 1,12,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने आईएएनएस को बताया, “मस्जिद के मैनेजर तहसीलदार के सामने पेश हुए थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई. मामले में वही पेश हुए थे, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया है.” एक स्थानीय निवासी ने आरोप लगाया कि अदालत में उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई. उन्होंने कहा कि हमें एकतरफा आदेश मिला और उसी के आधार पर हमारी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई. यह आदेश हमारी बात सुने बिना ही जारी कर दिया गया. हमारी तरफ से एक भी बात नहीं सुनी गई. हमें इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख मिली थी और उसी दिन आदेश भी सुना दिया गया. (इनपुट एजेंसी से भी)

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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