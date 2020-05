नोएडा: उत्‍तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते 36 इलाके कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं. सोमवार को गौतमबुद्ध नगर में थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियम का उल्‍लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा और दोबारा गलती करने पर 1000 रुपए का फाइन लगेगा. जिले में सोमवार को कोविड-19 के संक्रमण के 12 मामले सामने आए हैं. संक्रमित पाए गए इन 12 व्यक्तियों में सीआईएसएफ का एक कर्मी भी शामिल है. Also Read - Coronavirus: नांदेड़ के हुजूर साहिब से पंजाब लौटे 795 श्रद्धालु पॉजिटिव, कुल का आंकड़ा 1232

जनपद में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है. 102 मरीज अब तक यहां के विभिन्न अस्पतालों से इलाज से ठीक हो कर घर जा चुके हैं. यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.

Also Read - एमपी में Coronavirus के 106 नए केस, कुल आंकड़ा 2,942, अब तक 165 की जान गई

वहीं नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने शहर में सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध में तम्‍बाकू और तंम्‍बाकू के प्रोडक्‍ट खाकर थूकने पर भी शामिल है. इसके मुताबिक पहली बार थूकने पर 500 रुपए का फाइन लगेगा और यदि दोबारा थूका तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा.

नोएडा में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के चलते 36 इलाके कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं.

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जिला निगरानी अधिकारी) सुनील दोहरे ने बताया कि सोमवार को कोरोना वायरस के 82 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई. इनमें से 70 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 12 में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

जनपद में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 179 हो गई है. इनमें 102 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 77 मरीजों का उपचार यहां के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. उन्होंने बताया कि आज जो मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं उनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का 27 वर्षीय जवान शामिल है, जो सूरजपुर में तैनात है. वहीं 20 वर्षीय युवती को ठीक होने के बाद ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई.

Spitting/spitting of tobacco products at public places is prohibited in Noida. A fine of Rs 500 will be charged from 1st time offenders and Rs 1000 from 2nd time offenders: Chief Executive Officer, Noida authority pic.twitter.com/H0OqpGbyCL

— ANI UP (@ANINewsUP) May 4, 2020