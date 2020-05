गौतमबुद्धनगर: कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच अब यहां फंसे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर जा सकेंगे. जिलाधिकारी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है. गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी (सुहास एलवाई) के ट्विटर हैंडल से गुरुवार रात किए गए ट्वीट में कहा गया, “प्रिय छात्रों, प्रदेश सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए लिंक सृजित किया गया है. छात्रों से अनुरोध है कि (जारी किए) लिंक में क्लिक करते हुए संपूर्ण विवरण भरें. आप से ईमेल/एसएमएस के माध्यम से शीघ्र ही संपर्क किया जाएगा.” Also Read - Alert: जनधन खाते से निकालने जा रहे हैं रुपये तो रुकिए, सरकार ने बदल दिये हैं पैसे निकालने के नियम

ऑनलाइन आवेदन में प्रशासन ने गौतमबुद्धनगर जनपद में फंसे विद्यार्थियों से नाम, पते के साथ ही उनके अभिभावकों की सूचना देने को कहा है. छात्रों से विश्वविद्यालय, कोर्स सहित उनके राज्य संबंधित जानकारी भी मांगी गई है. गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए सूबे के लोगों की वापसी के लिए कोशिशें तेज कर दी है.

