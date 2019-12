नई दिल्लीः नागरिकता बिल(Citizenship Amendment Bill) को लेरक विरोध धीरे-धीरे व्यापक रूप लेता जा रहा है. पूर्वोत्तर राज्य से शुरू हुआ यह विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. नागरिकता बिल के विरोध में रविवार को दिल्ली में छात्रों और पुलिस के बीच भारी हिंसा हुई और इसमें लगभग 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया था. अब इस विरोध की आंच यूपी में बढ़ती जा रही है. अलीगढ़(Aligarh) के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी हिंसा की खबरें आ रही है.

लखनऊ(Lucknow) के नदवा कॉलेज में नागरिकता बिल को लेकर सोमवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पहुंची तो छात्रों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की. कॉलेज के बाहर भारी संख्या पुलिस बल तैनात है. कॉलेज के अंदर से छात्रों द्वारा लगातार पत्थरबाजी हो रही है. जानकारी के मुताबिक इस समय नदवा कॉलेज परिसर में कम से कम 2000 छात्र मौजूद हैं.

Lucknow: Protests in Nadwa college against #CitizenshipAmendmentAct. Police has closed the gate of the college from outside. Slogans in support of Jamia students raised by protesters. https://t.co/RJ0lURxir1 pic.twitter.com/v5jXw2JKB4

— ANI UP (@ANINewsUP) December 16, 2019