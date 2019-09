अयोध्या: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का निर्माण कार्य नवंबर महीने के बाद शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा.

Dr Subramanian @Swamy39 Live Now Speaking In Ayodhya On His “Abhinandan Samharoh” on Occasion of His 80th Birthdayhttps://t.co/wQTLFj8Z8f

