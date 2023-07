ओम प्रकाश राजभर की पार्टी NDA में शामिल, यूपी में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी सुभासपा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा हो गई है. राजभर ने कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है. हमें साथ लेने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. हम 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे. मेरे लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है. राजभर ने कहा कि भाजपा और सुभासपा सामाजिक न्याय, देश की रक्षा- सुरक्षा, सुशासन वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए मिलकर लड़ेगी.

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है. मैं NDA परिवार में उनका स्वागत करता हूं.

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने रविवार सुबह लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया है. 14 जुलाई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई. दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी.देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी.