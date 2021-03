Cesarean operation of Pregnant Lady with shaving blade: 8वीं पास. इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी. एक हॉस्पिटल में काम करने लगा. अस्पताल में भर्ती हुई गर्भवती महिला के पेट का शेविंग ब्लेड से ऑपरेशन (Operation with Shaving Blade) कर दिया. इससे महिला और बच्चे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. ये चौंकाने वाली घटना यूपी की है. इस घटना से हर कोई हैरत में है कि कोई शेविंग वाले ब्लेड से ऑपरेशन कैसे कर सकता है. पुलिस ने एफआईआर के बाद आरोपी शख्स को अरेस्ट कर लिया है. Also Read - Happy Birthday Shreya Ghoshal: इस शो ने बदली थी श्रेया घोषाल की जिंदगी, 6 साल बाद बनने वाली हैं मां, बच्चे का बताया नाम

मामला यूपी के सुल्तानपुर का है. यहां 30 साल के एक व्यक्ति ने शेविंग में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से एक गर्भवती महिला (Pregnant Lady) का सीजेरियन सेक्शन कर दिया है. महिला का ऑपरेशन करने वाला यह व्यक्ति स्कूल ड्रॉपआउट (School Dropout) है, यानि कि उसने अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है. इस घटना में महिला की तत्काल मौत हो गई और उसके नवजात शिशु ने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया. सी-सेक्शन सर्जरी करने वाले राजेंद्र शुक्ला ने 8वीं क्लास के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और वह सैनी गांव के मां शारदा अस्पताल में काम करता था. उसे राजेश साहनी नाम के व्यक्ति ने काम पर रखा था. जांच में पता चला है कि राजेश साहनी बिना रजिस्ट्रेशन के ही यह अस्पताल चलाता था.

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को इस अवैध क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है. मृतक महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने राजेंद्र शुक्ला और राजेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया है. 17 मार्च को हुई इस घटना के बारे में महिला के पति राजाराम ने शिकायत दर्ज कराई कि मेडिकल लापरवाही के कारण उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है.

मामले को लेकर सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने कहा है, “हमने पाया कि यह एक अपंजीकृत क्लिनिक था जिसमें सर्जरी करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा भी नहीं था. ऑपरेशन करने के लिए आरोपी ने रेजर ब्लेड का इस्तेमाल किया. इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और ज्यादा खून बहने से बच्चे की भी मौत हो गई.”