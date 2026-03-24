Hindi Uttar Pradesh

Sultanpur Up Husband Beats Wife Death Phone Call Dispute Crime

फोन नहीं उठाया तो कर डाली हत्या, सुल्तानपुर में पति ने पत्नी को बच्चों के सामने पीट-पीटकर मार डाला

सुल्तानपुर (Sultanpur) में एक व्यक्ति ने गुस्से में अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया था. ये घटना बच्चों के सामने हुई और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

UP Man Killed Wife: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर (Sultanpur) जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. यहां एक व्यक्ति ने सिर्फ इस बात पर अपनी पत्नी की जान ले ली कि उसने दिनभर उसका फोन नहीं उठाया.

मृतका की पहचान 42 साल की कुसुम के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उसका पति नकछेद (45) है. बताया जा रहा है कि वह एक निर्माण कार्य में मजदूरी करता है. घटना वाले दिन कुसुम ने पूरे दिन पति के कॉल का जवाब नहीं दिया, जिससे वह गुस्से में आगबबूला हो गया.

बच्चे के सामने कर दी पत्नी की हत्या

शाम को जब वह घर पहुंचा, तो उसने बिना कुछ सोचे-समझे कुसुम पर हमला कर दिया. सबसे दर्दनाक बात ये है कि यह पूरी घटना उनके छोटे बच्चों 9 वर्षीय उदयभान और 8 वर्षीय दीक्षा के सामने हुई. बच्चों ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी धक्का देकर अलग कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने रातभर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा. बेटी ने बताया कि जब उसे लगा कि पिता नहीं रुकेंगे, तो वह अपनी घायल मां को किसी रिश्तेदार के घर ले गई. हालांकि, अगली सुबह जब वे घर लौटे, तो आरोपी ने फिर हमला कर दिया, इस बार उसने डंडे का इस्तेमाल किया. पहले से गंभीर रूप से घायल कुसुम इस हमले को झेल नहीं पाई और मौके पर ही गिर पड़ी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पूछताछ में पत्नी को पीटने की बात स्वीकार की है, हालांकि उसने यह दावा किया कि उसे अंदाजा नहीं था कि यह हमला जानलेवा साबित होगा.

परिवार के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक बड़ा बेटा पंजाब में काम करता है. अब इस घटना के बाद बच्चों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Add India.com as a Preferred Source

इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता, काउंसलिंग और समय रहते हस्तक्षेप भी बेहद जरूरी है, ताकि गुस्सा हिंसा में न बदले और परिवार टूटने से बच सकें.