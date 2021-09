Supertech Emerald Court Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में निर्माणाधीन सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट सोसायटी के 40 मंजिल के दो टावरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि कंपनी को अपनी लागत से ही दो महीने की अवधि के भीतर इन्हें तोड़ना होगा और सभी फ्लैट मालिकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरे पैसे वापस करना होगा. 10 साल तक चले इस केस में कोर्ट का ये फैसला नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला था. सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्माण को अवैध करार दिया और साथ ही यह कड़ी टिप्पणी भी की थी कि नोएडा अथॉरिटी की सुपरटेक के साथ मिलीभगत थी.Also Read - UP Schools Reopening: कल से यूपी में खुल रहे हैं स्कूल, सीएम योगी ने दिए हैं ये सख्त निर्देश, जानिए क्या

सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े आदेश और टिप्पणी के बाद नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है. साथ ही, बिल्डर्स के लिए किस तरह से अथॉरिटी में नियम-कानून ताक पर रखे गए और फ्लैटों के निर्माण के आदेश दिए गए. यह भी अब सबके सामने आ गया है. Also Read - Supreme Court का आदेश: नोएडा में Supertech के 40 मंजिला दो इमारतों को करें ध्वस्त, फ्लैट मालिकों को ब्याज सहित वापस करें रकम

इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लेते हुए नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं. Also Read - वर्चुअल के साथ ही फिजिकल रूप से भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ये होंगे नियम

CM Yogi Adityanath has instructed officials concerned to take strict action against the officials accused in alleged irregularities in construction of twins towers in Supertech Emerald Court in Noida: CMO

Supreme Court y’day ordered demolition of two ‘illegal’ 40-floor towers pic.twitter.com/Htq2Fwrcwj

— ANI UP (@ANINewsUP) September 1, 2021