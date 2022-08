Supertech Twin Tower Demolition: नोएडा के सेक्टर-93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया जाएगा. जैसे-जैसे रविवार का दिन नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे आस-पास में रहने वालों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं. RWA उपाध्यक्ष ए. सच्चर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से जारी की गई सभी एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है. 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक हम सब लोग वाहन समेत इस जगह को खाली कर देंगे. RWA की ओर से प्रोटोकोल बना लिए गए हैं. 40 मंजिला सियान (Ceyanne Tower) व अपेक्स (Apex Tower) को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का कार्य 24 अगस्त यानी बुधवार को ही पूरा कर लिया गया. अब सभी की निगाहें इस पर है कि जिस दिन इसे ध्वस्त किया जाएगा उस दौरान आस-पास रहने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा. धुल कणों का गुबार करीब तीन किमी के दायरे में पहुंच सकता है.Also Read - सुपरटेक के ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने काम रोका गया, आगे बढ़ सकती है ध्वस्तीकरण की तारीख

अब यह भी चर्चा हो चली है कि ट्विन टावर को गिराने के बाद उसका मलबा कहां निस्तारित किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है. टावर को ध्वस्त करने के बाद करीब 60 हजार टन मलबा निकलेगा. इसका निस्तारण करना नोएडा अथॉरिटी के लिए बड़ी चुनौती होगी. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है Noida Supertech Twin Tower गिराने की समयसीमा, इस वजह से दिया ये फैसला, जानिए

UP | All arrangements done by RWA for the demolition of Supertech’s twin 40-storey towers in its Emerald project in Noida

We're obeying all issued advisories. Primarily, we've (man & vehicle) to evacuate by 7am on Aug 28; protocols made on behalf of RWA: A Sachar, RWA Vice-Pres pic.twitter.com/Pm9OXT81e8

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 24, 2022