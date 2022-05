Azam Khan Bail: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. यूपी की सीतापुर जेल में करीब 26 महीने से बंद आजम खान अब जेल से बाहर आ सकते हैं, ये तो बाद में तय होगा. फिलहाल उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें यह राहत मिली है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने आजम खान की जमानत पर ये फैसला सुनाया है.Also Read - सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर कहा- पहचान उजागर न करे प्रशासन

Supreme Court grants interim bail to SP leader Azam Khan in a matter concerning Kotwali police station in Rampur, Uttar Pradesh.

