'डॉक्टर लिखने का हक नहीं...', रेप पीड़िता का इलाज नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अस्पताल-पुलिस को लगाई फटकार

गाजियाबाद में 4 साल की रेप पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने दो निजी अस्पतालों और पुलिस की क्लास लगा दी. इस खबर में जानिए मामले पर पूरी जानकारी.

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SIT ने अपनी जांच में सभी आरोपों को सही माना. (Photo from IANS)

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को फटकारा

यहां 4 साल की रेप पीड़िता को इलाज नहीं मिलने पर मौत का मामला सामने आया

SIT जांच में अस्पतालों की लापरवाही के आरोपों को सही पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए

Ghaziabad Rape Case: चार साल की रेप पीड़िता की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 2 निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों के रवैये पर नाराजगी जताई. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर डॉक्टर अपना फर्ज नहीं निभाते, तो उन्हें अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखने का भी अधिकार नहीं. कोर्ट ने कहा कि बच्ची का इलाज इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि परिवार गरीब था.

दरअसल, यह मामला 16 मार्च 2026 का है, जब चार साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला एक युवक चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया. कुछ समय बाद बच्ची बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली. परिवार ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई.

अस्पतालों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

परिजन सबसे पहले बच्ची को दो निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों ही अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया. इसके बाद, परिवार उसे गाजियाबाद जिला अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्ची के पिता का कहना था कि जब वह मिली थी, तब वह करीब दो घंटे तक जीवित थी. अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो उसकी जान बच सकती थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने भी अपनी जांच में इन आरोपों को सही माना.

पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से कर दिया था मना

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. परिवार ने घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उनके साथ मारपीट की. काफी हंगामे के बाद 17 मार्च को FIR दर्ज हुई और 18 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया गया. हैरानी की बात यह थी कि शुरुआती एफआईआर में पॉक्सो कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप) जैसी धाराएं को शामिल नहीं किया गया. अप्रैल में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाजियाबाद पुलिस की उदासीनता और असंवेदनशीलता पर टिप्पणी करते हुए पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को केस रिकॉर्ड के साथ तलब किया था.

पीड़ित परिवार की मदद करेंगे दोनों अस्पताल

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुआवजा देने के साथ, जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है. कोर्ट ने दोनों निजी अस्पतालों को पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्वेच्छा से दान देने का निर्देश दिया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ लागत (कॉस्ट) लगाई जाएगी. जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू अस्पतालों और पुलिस दोनों का असंवेदनशील रवैया है.