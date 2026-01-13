  • Hindi
योगी सरकार का बड़ा सरप्राइज! बदल गई इस त्योहार की छुट्टी, 15 जनवरी को स्कूल-ऑफिस-बैंक बंद – जानिए पूरा डिटेल

यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से त्योहारों और जनआस्था का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश में 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है. यह फैसला हाल ही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लिया गया है, जिसमें पहले घोषित अवकाश सूची में संशोधन किया गया है.पृष्ठभूमि में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर 2025 को वर्ष 2026 के लिए अवकाशों की सूची जारी की थी, जिसमें मकर संक्रांति के लिए 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को केवल निर्बंधित अवकाश (Restricted Holiday) घोषित किया गया था. निर्बंधित अवकाश का मतलब था कि सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से छुट्टी ले सकते थे, लेकिन सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, बैंक और अन्य संस्थान सामान्य रूप से खुले रहते.

सार्वजनिक अवकाश का फैसला

सरकार ने इस पर पुनर्विचार किया और त्योहार की धार्मिक व सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) होना चाहिए. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दिन पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक, वित्तीय संस्थान और अन्य राज्य संचालित संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. इस बदलाव के साथ वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या 25 से बढ़कर 26 हो गई है, जबकि निर्बंधित अवकाशों की संख्या अब 31 रह जाएगी.

हिंदू कैलेंडर का प्रमुख त्योहार

मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर का एक प्रमुख त्योहार है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है. यह उत्तरायण की शुरुआत दर्शाता है, जब दिन लंबे होने लगते हैं और खरमास समाप्त हो जाता है. इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुरू किए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के पर्व के रूप में जाना जाता है, जहां लोग खिचड़ी बनाते-खाते हैं, तिल-गुड़ का दान करते हैं, गंगा-यमुना-सारयू जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं.

सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:13 बजे प्रवेश करेंगे, लेकिन पुण्य काल मुहूर्त और परंपरागत रूप से मुख्य उत्सव 15 जनवरी को मनाया जा रहा है. प्रमुख गंगा घाटों जैसे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, मेरठ और बिजनौर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. लोग पवित्र स्नान, दान-पुण्य और पूजा-अर्चना में भाग लेंगे.

त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय

त्योहार के दौरान घरों में खिचड़ी, तिल-गुड़ की मिठाइयां और पतंगबाजी जैसी परंपराएं धूमधाम से निभाई जाती हैं.  इस फैसले से प्रदेशवासियों को त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा.

