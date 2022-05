वाराणसी: यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंच गई है और सर्वे का काम शुरू हो गया है. सर्वेक्षण टीम के पहुंचने से टीम के पहुंचने से पहले कुछ लोगों की भीड़ ने सड़क पर हंगामा किया और नारेबाजी होती दिखाई दी. यहां दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई. पुलिस ने मामले में दोनों तरफ के लोगों समझाया और सड़क की ओर तितर-बितर किया. हालांकि बाद में सर्वे का काम शुरू हो गया.Also Read - Gyanvapi Masjid परिसर की आज होगी वीडियोग्राफी, मुस्लिम समुदाय ने जताई आपत्ति | Watch Video

उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर आज सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसके लिए ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. सर्वेक्षण का काम आज शाम 4:00 बजे से शुरू हो चुका है. सर्वेक्षण टीम में पक्ष और विपक्ष के कुल 36 लोग शामिल हैं. Also Read - यूपी : मदरसों को UP Board और UGC में मर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

UP | When any procession is held, people get curious to participate. This is why it (crowd) is there, no other matter is involved… people who disobey Court orders should… prove whether they’re Indians or from other nations: Brij Bhushan Ojha, Trustee, Kashi Vishwanath Temple pic.twitter.com/v4tR4LNygs

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 6, 2022