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गविष्ठि यात्रा पर उठ रहे बड़े सवाल, 14 दिन बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद क्यों नहीं दिखा सके कोई प्रमाण

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा पर सवाल बढ़ रहे हैं. गौहत्या के आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया, जबकि यात्रा में राजनीतिक चर्चा लगातार तेज होती दिख रही है.

Swami Avimukteshwaranand

अमित कुमार: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा धार्मिक कम और राजनीतिक चर्चा में ज्यादा दिखाई देने लगी है. यात्रा को शुरू हुए करीब 14 दिन हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की 72 विधानसभाओं में सभाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अब तक अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उत्तर प्रदेश में कथित गौहत्या के आरोपों को लेकर न कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने रखा गया है, न कोई सरकारी दस्तावेज और न ही कोई ठोस प्रमाण. इसके बावजूद उनके मंचों से लगातार बड़े-बड़े आरोप लगाये जा रहे हैं. सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह यात्रा तथ्य आधारित गौ-रक्षा अभियान है या केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश?

14 दिन में नहीं दिखा सके कोई आधिकारिक प्रमाण

बीते 14 दिन से जारी यात्रा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गौहत्याएं हो रही हैं, गोमांस का निर्यात किया जा रहा है और गोवंश सुरक्षित नहीं है. लेकिन अब तक अपने दावों के समर्थन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कोई आरटीआई, सरकारी रिपोर्ट, एफआईआर, कोर्ट रिकॉर्ड या प्रशासनिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है. राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि आखिर इतने गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं. हर जगह पत्रकार पूछ रहे हैं कि यदि आपके पास तथ्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक मंच पर रखना चाहिए. केवल भड़काऊ भावनात्मक बयान देकर लोगों में भ्रम फैलाना उचित नहीं है. बावजूद इसके शंकराचार्य अपने आरोपों के पक्ष में कोई प्रमाणिक रिपोर्ट सामने नहीं रख सके हैं.

गायों की संख्या घटने के दावे पर भी सवाल

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यह आरोप भी लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या पहले से कम हुई है. हालांकि अब तक इस दावे के समर्थन में भी कोई वास्तविक रिपोर्ट सामने नहीं रख सके हैं. जानकारों का कहना है कि 2019 की पशुगणना रिपोर्ट के बाद अभी तक कोई नई आधिकारिक पशुगणना रिपोर्ट जारी ही नहीं हुई है. ऐसे में बिना ताजा सरकारी आंकड़ों के वर्तमान सरकार पर सीधे आरोप लगाना कई लोगों को राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा लग रहा है. 2019 की रिपोर्ट में भी पिछली सरकारों के दौरान के आंकड़े शामिल किये गये हैं.

यात्रा में विपक्षी चेहरों की सक्रियता बनी चर्चा

गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक यात्रा के कई पड़ावों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े नेताओं की सक्रिय मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है. कई जगह स्थानीय विपक्षी नेताओं ने स्वागत, मंच प्रबंधन और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी संभाली. इससे यह सवाल और तेज हो गया कि क्या यह केवल धार्मिक यात्रा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार किया जा रहा है.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यात्रा पूरी तरह धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से जुड़ी होती, तो उसका फोकस गो-पालन, गौशालाओं, जैविक खेती और गो-संरक्षण योजनाओं पर ज्यादा दिखाई देता. लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक आरोपों और सरकार पर निशानेबाजी की हो रही है.

योगी सरकार का सख्त गोवध कानून भी चर्चा में

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार का 2020 में लागू किया गया ‘उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश’ फिर चर्चा में आ गया है. इस कानून को देश के सबसे कठोर गो-सुरक्षा कानूनों में माना जाता है. इसके तहत गोवध या गोतस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ 3 से 10 साल तक की जेल, 5 लाख रुपये तक जुर्माना, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट और गैर-जमानती धाराओं तक का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं, गोतस्करों के हाफ एनकाउंटर और गोतस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जब्ती, आरोपियों की तस्वीर सार्वजनिक करने और गोवंश के भरण-पोषण का खर्च तक वसूलने जैसे कड़े प्रावधान भी लागू किए गए है. यूपी में गोवध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है.

भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी से बचें अविमुक्तेश्वरानंद

संत समाज को भारतीय परंपरा में दिशा देने वाला माना जाता है. ऐसे में लोगों का मानना है कि शंकराचार्य जैसे बड़े संतों को प्रमाण आधारित बातें करनी चाहिए और समाज में भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी से बचना चाहिए. क्योंकि जब धार्मिक मंच राजनीतिक आरोपों का माध्यम बनने लगते हैं, तब विवाद स्वाभाविक हो जाता है.

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(लेखक फ्रीलांस पत्रकार हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं.)