लखनऊ, Swami Prasad Maurya: समाजवादी पार्टी (SP) नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) को निशाना बनाकर एक युवक ने आज सोमवार को उन पर जूता फेंका. लखनऊ में आयोजित पार्टी के एक दिवसीय महासम्मेलन में हुए इस वाकये को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “वह एक भाजपा कार्यकर्ता हैं. वह यादव समुदाय से हैं, लेकिन वह एक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं… ऐसे लोग कानून के शासन के लिए कलंक हैं और यही कारण है कि राज्य की कानून-व्यवस्था जर्जर है…” वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने ऐसी घटनाओं के लिये भाजपा (BJP) को जिम्मेदार ठहराया है.

अधिवक्‍ता के वेश में आये आरोपी आकाश सैनी ने मौर्य को लक्ष्य कर जूता फेंका लेकिन वह मौर्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गया.

समाजवादी पार्टी के के राष्ट्रीय महासचिव और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर एक युवक ने सोमवार को लखनऊ मेंउन पर पार्टी के एक दिवसीय महासम्मेलन में जूता फेंका. पुलिस के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि की. पुलिस के अनुसार, अधिवक्‍ता के वेश में आये आरोपी आकाश सैनी ने मौर्य को लक्ष्य कर जूता फेंका, लेकिन वह मौर्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गया. मौके पर मौजूद पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि आरोपी को जल्द ही कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर विभूति खंड पुलिस को सौंप दिया.

#WATCH | On a shoe being thrown at him during a party event earlier today, Samajwadi Party (SP) leader Swami Prasad Maurya says, “He is a BJP worker. He belongs to the Yadav community but he is a BJP office bearer and worker…Such people are a blot to the rule of the law and… pic.twitter.com/aTKqRlvTLJ — ANI (@ANI) August 21, 2023

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) लखनऊ अनिंदय विक्रम सिंह ने बताया, “आरोपी आकाश सैनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. उससे पूछताछ की जाएगी.”

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसी घटनाओं के लिये भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने रविवार को घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंके जाने की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा, ”इस तरह के जितने भी मामले हो रहे हैं उनमें भाजपा शामिल है. अभी आपने मऊ के घोसी में हुआ मामला देखा था, जिसमें स्याही लगा दी गई थी. उसमें भी भाजपा के लोग शामिल मिले. ये जानबूझकर हम सबका ध्यान हटाना चाहते हैं.”