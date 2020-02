नई दिल्ली: राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास (Nitya Gopal Das) को ट्रस्ट का अध्यक्ष नामित किया गया है. बैठक के बाद तय हुआ है कि राम मंदिर ट्रस्ट का खाता अयोध्या के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलेगा. इसके अलावा गोविंद गिरी, चंपत राय और अनिल मिश्र को बैंक के चेक पर दस्तखत करने का अधिकार दिया गया है.

राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक के बाद तय हुआ कि चंपत राय को महासचिव और गोविंद देव गिरि को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नामित किया गया है. यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और अयोध्या के डीएम अनुज झा को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है.

