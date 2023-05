मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म 'The Kerala Story', कल बंगाल में स्क्रीनिंग पर लगी थी रोक

विवादित फिल्म ‘The Kerala Story’ को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है. सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि ‘The Kerala Story’ को यूपी में टैक्स फ्री की जाएगी. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में केरल स्टोरी को देख सकते हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ‘The Kerala Story’ को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए.

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ को टैक्स फ्री करना एक बहुत अच्छा फैसला है. मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि हमारी बहनों ने क्या झेला है. हम भी फिल्म देखने जाएंगे. पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तुष्टिकरण के तहत हो रहा है और प्रदेश के लोग इस फिल्म पर प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेंगे.