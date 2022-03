UP Elections 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज बुधवार को उत्‍तर प्रदेश के गाजीपुर (Ghazipur) में परिवारवाद और मफियावाद को लेकर पर एक बार फिर से विपक्षी दलों पर हमला बोला है. पीएम मोदी ने कहा, एक-एक वोट हमें आगामी विधानसभा चुनावों में जीत के रिकॉर्ड तक ले जाएगा. यह हमें विकास और विकास के लिए काम करने की नई ऊर्जा देगा. हर वोट उन ‘परिवारवादी’ पार्टियों को करारा जवाब देगा. पीएम मोदी ने मुख्‍तार अंसारी का नाम लिए बिना कहा, दंगों के दौरान खुली जीप में घूम रहे लोग आज घुटनों के बल खड़े हैं. पहले की सरकारों के दौरान जो दहशत थी, उसकी जगह अब गरीबों के कल्याण ने ले ली है.Also Read - UP Assembly Election 2022: अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार, सीएम योगी के हैं ये बड़े-बड़े वादे, जानिए

The people roaming in open jeeps during the riots are on their knees today. The panic that was there during the earlier governments has now been replaced by the welfare of the poor: PM Narendra Modi in Ghazipur, Uttar Pradesh pic.twitter.com/yeddp0Zitk

