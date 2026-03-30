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The Saga Of Emperor Vikramadityas Valor To Resound In Varanasi Vedic Clock To Be Offered To Baba Vishwanath

वाराणसी में गूंजेगी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा; बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगी 'वैदिक घड़ी'

वाराणसी के BLW मैदान में 3 से 5 अप्रैल तक महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' के मंचन से जीवंत होगा स्वर्णिम इतिहास. कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क होगा.

सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा अब धर्मनगरी वाराणसी की गलियों में गूंजने के लिए तैयार है. मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से वाराणसी के बी.एल.डब्ल्यू. मैदान में आगामी 3 से 5 अप्रैल, 2026 तक शाम 7 बजे से इस तीन दिवसीय महानाट्य ‘सम्राट विक्रमादित्य’ का मंचन किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को सजीव करेगा, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग का उदय भी करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, 3 अप्रैल शुक्रवार को वाराणसी में महानाट्य के मंचन में शामिल होंगे. आयोजन स्थल पर ‘आर्ष भारत’, ‘शिव पुराण’ और ‘ऋषि-वैज्ञानिक परंपरा’ पर केंद्रित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जो दर्शकों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगी. महानाट्य को देखने के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा.

बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगी ‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’

‘विक्रमादित्य वैदिक घड़ी’ का बाबा विश्वनाथ को अर्पण किया जाना इस आयोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पक्ष है. उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की सफल स्थापना के ऐतिहासिक उपक्रम के बाद, अब इस परंपरा को अन्य ज्योतिर्लिंगों तक विस्तारित किया जा रहा है. इसी कड़ी में, सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को यह घड़ी भेंट की जा रही है. यह आधुनिक घड़ी न केवल पारंपरिक भारतीय समय-गणना को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक विशेष ऐप द्वारा विश्व की 180 से अधिक भाषाओं में पंचांग और समय की सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगी.

कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम

लगभग 1 घंटे 45 मिनट की इस महाप्रस्तुति में कला और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा. मंच पर 175 से अधिक मंझे हुए कलाकार और सहयोगी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. नाटक की सजीवता के लिए मंच पर रथ, अश्व,पालकी और ऊंटों का प्रयोग किया जाएगा, जो दर्शकों को सीधे उस पौराणिक कालखंड में ले जाएगा. तीन अलग-अलग स्तरों वाले मंच और अत्याधुनिक ग्राफिक्स व स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से एक दिव्य वातावरण निर्मित किया जाएगा.

नाटक के केंद्रीय पात्र सम्राट विक्रमादित्य की गरिमामयी भूमिका में विक्रम सिंह चौहान और डॉ. राहत पटेल नज़र आएंगे. वहीं, बाल विक्रमादित्य के रूप में कृष्णा राठौर और सूत्रधार के रूप में प्रख्यात कलाकार दुर्गेश बाली कथा को गति प्रदान करेंगे. सम्राट के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले ‘नवरत्नों'(महाकवि कालिदास (रवि परमार) और खगोलशास्त्री वराहमिहिर (विकास परिहार)) की विद्वता को भी प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा गया है.

विरासत से विकास: एक राष्ट्रव्यापी संकल्प

यह महानाट्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-विज्ञान की धरोहर को सहेजने का एक माध्यम है. नाटक के माध्यम से 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुए ‘विक्रम संवत्’ की वैज्ञानिकता और विदेशी आक्रांताओं (शकों) पर विजय के ऐतिहासिक प्रसंगों को सशक्त संवादों द्वारा प्रस्तुत किया गया है. उल्लेखनीय है कि सम्राट विक्रमादित्य को ही अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर सहित 300 से अधिक मंदिरों के पुनरुद्धार का श्रेय जाता है. मध्य प्रदेश सरकार ने इस महान विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपये के ‘सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान’ की घोषणा की है, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान होगा.

सिंहस्थ 2028 की ओर बढ़ते कदम

इस आयोजन के माध्यम से वर्ष 2028 में उज्जैन की पावन धरा पर आयोजित होने वाले ‘अलौकिक सिंहस्थ’ का पावन संदेश भी प्रसारित किया जा रहा है. शिप्रा के तट पर सजने वाला यह महाकुंभ मानवता की सेवा और लोक-कल्याण के संकल्प को सिद्ध करेगा.

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