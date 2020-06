नई दिल्‍ली/लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज रविवार को कहा जब हम कोविड-19 के मामले और मौत पर नजर डालते हैं तो हम स्‍वयं को संतोषजनक स्थिति में पाते हैं. एक राज्‍य में लगभग 24 करोड़ की आबादी है, वहां केवल 6000 एक्‍ट‍िव केस हैं. Also Read - दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर अमित शाह ने की सीएम और उपराज्यपाल के साथ अहम बैठक

यह बात सीएम योगी ने यूपी जनसंवाद वर्च्‍युअल रैली में कही है. मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली में कहा, “न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्” यानि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहां न बुढ़ापा है, न रोग है और न मृत्यु है. आज कोरोना महासंकट के दौरान विश्व ने भारत की इस योग की ताकत को महसूस किया है.

बता दें यूपी स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद बताया कि आज 24 घंटों में 596 केस सामने आए हैं. एक्टिव केसों की संख्या 6186 है. अब तक पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 10995 है. कल 626 संक्रमित लोग ठीक होकर घर गए. डिस्चार्ज होने का प्रतिशत अब 62.01 हो गया है. अब तक 550 लोगों की मौत हुई है.

In last 24 hours, 596 new #COVID19 cases have been reported in the state. There are 6186 active cases and 10,995 patients have been discharged. Death toll stands at 550: Principal Health Secretary Amit Mohan Prasad pic.twitter.com/uZMn0Xu9vQ

— ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2020