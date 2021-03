उत्‍तर प्रदेश सरकार (UP Govt) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाली तीन महिला स्‍वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पीएसी की तीन महिला बटालियन स्‍थापित करने का फैसला किया है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में ये बात कही है. Also Read - UP News: उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों का जल्द होगा टीकाकरण

सीएम योगी ने कहा, तीन पीएसी महिला बटालियन की स्थापना तीन महिला योद्धाओं रानी-अवंतीबाई लोधी ( Rani Avantibai Lodhi), उदा देवी (Uda Devi) और झलकारीबाई (Jhalkaribai) के नाम पर की जाएगी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया था. सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं हैं. Also Read - Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad में धारा 144 लागू, घर से निकलने से पहले जान लें ये रूल्‍स

Three PAC women battalions to be established after three women warriors who sacrificed themeslves in India’s freedom struggle – Rani Avantibai Lodhi, Uda Devi & Jhalkaribai. All formailities are complete: CM Yogi Adityanath at an event on death anniversary of Rani Avantibai Lodhi pic.twitter.com/hTFAb7DzdL Also Read - UP: Kanpur jail के 10 कैदी COVID-19 टेस्‍ट में पॉजिटिव, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में धारा 144 लागू

— ANI UP (@ANINewsUP) March 20, 2021