UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) के रिजल्‍ट्स (Elections Results) आने से ठीक एक दिन पहले आज बुधवार को केंद्र सरकार के तीन मंत्री व बीजेपी (bjp) नेता निर्वाचन आयोग पहुंचे और इलेक्‍शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की. आयोग के अफसरों से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Minister Dharmendra Pradhan) ने कहा, “अखिलेश यादव ने जिस भाषा का सार्वजनिक तौर पर प्रयोग किया उससे साफ है कि वह हार से डर गए हैं. आज हम चुनाव आयोग से मिले हैं. यूपी में हार के डर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हताश हैं. कल उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.Also Read - Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में MCD चुनाव की तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से आया यह बड़ा अपडेट

Today we’ve met EC. SP chief Akhilesh Yadav is desperate as he fears defeat in UP. The language he used yesterday is dangerous for democracy. You (Akhilesh Yadav) have won through this election process only so you should accept people’s mandate: Union Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/WuvAb4s1Cw

