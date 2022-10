clash, UP Police, Uttarakhand, UP News, Moradabad Police, Udham Singh Nagar: उत्तराखंड (Uttarakhand) में ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) के भरतपुर गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) और खनन माफिया के बीच हुई एक झड़प में पांच लोग घायल हुए हैं. एक महिला की भी मौत हुई है. यूपी पुलिस के तीन पुलिसकर्मी भी घायल भी हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है.Also Read - इनामी बदमाश का पीछा करते उत्तराखंड पहुंची यूपी पुलिस, ग्रामीणों से झड़प में महिला की मौत; SHO समेत पांच पुलिसकर्मी भी घायल

उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि उनके तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. हम इस मामले में निष्पक्ष और कानूनी कार्रवाई करेंगे. यूपी के मुरादाबाद पुलिस और ऊधम सिंह नगर के भरतपुर गांव के लोगों के बीच हुई झड़प में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस 50,000 रुपए के इनामी अपराधी को पकड़ने गई थी. Also Read - सपा नेता आजम खान की फिर बढ़ीं मुश्किलें, अब इस मामले में आरोप तय

Uttar Pradesh Police says that their three police personnel have been injured, out of which one is in critical condition. We will take fair and legal action in this matter: Uttarakhand Police

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 12, 2022