लैंग्वेज कोर्स करने रूस गए UP के तीन युवक लापता, रूसी सेना में जबरन शामिल करने का आरोप!

मुजफ्फरनगर के हिमांशु शर्मा, शक्ति पुंडर और शामली के आशु सैनी के परिवारों ने बताया कि मॉस्को से घबराहट भरी फोन कॉल के बाद 30 जुलाई से वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं.

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एक छात्र के पिता राकेश कुमार ने तुरंत दखल की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क किया है. (AI Photo)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन भारतीय रूस में लापता हो गए हैं. आरोप है कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. मुजफ्फरनगर के हिमांशु शर्मा(24), शक्ति पुंडर (23) और शामली के आशु सैनी (25) के परिवारों ने बताया कि मॉस्को से घबराहट भरी फोन कॉल के बाद 30 जुलाई से वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं. ये तीनों मॉस्को में रूसी भाषा का कोर्स कर रहे थे. उनके परिवारों ने बताया कि वे शामली के एक एजेंट के जरिए अलग-अलग समय पर रूस गए थे. एजेंट ने स्टूडेंट वीजा और पार्ट-टाइम नौकरी का इंतजाम करने का वादा करके हर एक से ₹3.5 लाख रुपये लिए थे.

जुलाई के आखिर में परिवार से हुई थी बात

HT की रिपोर्ट के मुताबिक, आशु सैनी अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अप्रैल में रूस गए थे. शर्मा और पुंडर को अगस्त में घर लौटना था, क्योंकि उनके एक साल के वीजा की मियाद खत्म होने वाली थी. जुलाई के आखिर में परिवार से हुई आखिरी बातचीत में तीनों ने बताया था कि उनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है. आशु सैनी की बहन अंशुल ने बताया कि आखिरी कॉल के दौरान उनकी बात सिर्फ 30 सेकंड तक ही हो पाई थी. उन्होंने कहा कि कॉल कटने से पहले सैनी ने बताया था कि वह ठीक हैं और उसके बाद परिवार उनसे दोबारा संपर्क नहीं कर पाया.

PMO से तुरंत दखल देने की मांग

सैनी के किसान पिता राकेश कुमार ने तुरंत दखल की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क किया है. पुंडर के पिता विपिन कुमार ने अपने बेटे का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मांगी है. उन्होंने कहा, ‘आखिरी कॉल के बाद से ही मैं अपने बेटे के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं. मैंने अधिकारियों को लिखा है, लेकिन हम पूरी तरह से अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं.’ पुलिस शामली के उस एजेंट की भूमिका की जांच कर रही है, जिसने कथित तौर पर इन तीनों की यात्रा का इंतज़ाम किया था.

कई भारतीय को रूसी सेना में जबरन किया गया भर्ती!

जुलाई में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार मॉस्को में अधिकारियों के साथ रूसी सेना में काम कर रहे लगभग दो दर्जन भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठा रही है. यह कदम तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने रूस में सेना में भर्ती के लिए बहला-फुसलाकर ले जाए गए युवाओं के परिवारों की याचिका पर सुनवाई शुरू की. यूक्रेन संघर्ष के मोर्चे पर रूसी सेना के साथ काम करते हुए अब तक 30 से ज्यादा भारतीयों की मौत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन 26 भारतीयों के रिश्तेदारों की याचिका पर सुनवाई की जो 2024-2025 के दौरान टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा पर रूस गए थे, लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंटों ने उन्हें बहला-फुसलाकर सेना में भर्ती करा दिया था.