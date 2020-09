नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के अयोध्‍या में बाबरी मस्जिद ध्‍वंस मामले (Babri Demolition Case) में आज बुधवार को सीबीआई ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. अयोध्या (Ayodhya) में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा (Babri Masjid) ढहाए जाने के मामले में CBI की विशेष कोर्ट के निर्णय के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्र‍िया देते हुए हुए इसे भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन बताया है. साथ ही कांग्रेस को जड़ बताते हुए ओवैसी ने बीजेपी, आरआरएस (RSS), विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और कांग्रेस को जिम्‍मेदार ठहराया है. Also Read - Babri Demolition Case: 28 सालों में बदल गई राजनीति की दुनिया, इन तस्वीरों के जरिए याद कीजिए बीता वक्त

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दुखद दिन है. अब, अदालत का कहना है कि कोई साजिश नहीं थी. कृपया मुझे बताएं, कितने महीनों की तैयारी की आवश्यकता है. सहज होने से किसी कार्रवाई को अयोग्य ठहराना?

Decision by CBI court is a black day for Indian judiciary because the SC already said in civil property dispute of the site as 'an egregious violation of rule of law' & 'calculated act of destroying a public place of worship': A Owaisi, AIMIM, on the #BabriMasjidDemolitionVerdict https://t.co/vtj53XHQEV

