लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या मंगलवार को कल शाम से COVID19 पॉजिटिव के रूप में 118 नए रोगियों की पुष्टि की गई है, कुल सकारात्मक मामलों को 2880 तक ले गए हैं. कुल मामलों में से, 987 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है जबकि 56 अन्य लोगों ने अपनी जान गंवाई. वहीं, प्रदेश के आगरा में संक्र‍मितों की संख्‍या मामले 630 हो गए हैं. Also Read - निजामुद्दीन मकरज से भागे 5 तबलीगी जमाती गांव में छिपे थे, नोएडा में गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने कहा, कल शाम से अब तक 118 नए रोगियों की पुष्टि COVID19 पॉजिटिव के रूप में हुई है, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या को 2880 तक ले गए हैं. कुल मामलों में से 987 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 56 अन्य लोगों की जान चली गई. Also Read - रेप से प्रेग्‍नेंट, मेडिकल करवाकर लौट रही पीड़िता और भाई का आरोपी पक्ष ने किया अपहरण

प्रसाद ने बताया कि 20 प्रयोगशालाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं, कल 3355 लोगों के नमूने लिए गए थे और प्रयोगशालाओं को 3521 नमूने जांच के लिए भेजेंगे. Also Read - इस राज्य के पुलिसकर्मी ने दी थी योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी, हुआ गिरफ्तार

118 new patients have been confirmed as #COVID19 positive since last evening taking the total number of positive cases to 2880. Out of the total cases, 987 patients have been discharged while 56 others lost their lives: Directorate of Health Services, Uttar Pradesh pic.twitter.com/UN72qXvsWc

— ANI UP (@ANINewsUP) May 5, 2020