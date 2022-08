UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा में कथित तौर पर तीन तलाक (Triple Talaq) दिए जाने के बाद एक महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है. अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि खोंडारे थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा अदाई निवासी नुसरत फातिमा (21) का निकाह मोहम्मद जावेद (23) के साथ 11 नवम्बर 2020 को हुआ था. निकाह के बाद से ही उसके पति, सास रईसुन्निशां (46) व ननद शमा परवीन (25) दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. उन्‍होंने बताया क‍ि सितंबर 2021 में परिजनों ने नुसरत को दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया. तब से वह अपने मायके में रह रही है. इस संबंध में उसने तीनों लोगों के खिलाफ महिला थाने में 21 अक्टूबर 2021 को अभियोग दर्ज कराया. इसकी विवेचना अभी चल रही है.Also Read - Who Is Bhupendra Singh: कौन हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी जिन्हें BJP ने सौंपी है यूपी की कमान, जानें उनके बारे में सबकुछ

पुलिस का दबाव पड़ने पर बीते 25 मई 2022 को नुसरत के पति व सास उसके मायके जाकर सुलह करने का दबाव बनाने लगे. जब नुसरत ने सुलह से इंकार किया तो पीड़िता के सास के कहने पर पति ने उसे एक साथ तीन तलाक बोलकर चला गया. महिला तभी से तीन तलाक का मुकदमा लिखाने के लिए प्रयासरत थी.

अन्त में अपर पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर महिला थाने में बुधवार को पति व सास के खिलाफ अभियोग दर्ज किया जा सका. प्रभारी निरीक्षक पूनम यादव ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है. Also Read - UP Latest News: नशे के विरुद्ध 'योगी का युद्ध', 23 दिन में 12 अपराधियों की हुई गिरफ्तारी

(इनपुट: भाषा)