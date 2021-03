UP accident: उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर जा घुसी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा आगरा-कानपुर हाईवे पर हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतकों की पहचान की जा रही है. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. Also Read - Bihar School Wall Collapse: बिहार में ढही स्कूल की दीवार, मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत, नीतीश कुमार ने जताया शोक

Agra: Eight people died in a collision between a truck and a car in Etmauddaula area today morning. "Four people are injured and have been rushed to a hospital. The truck is from Nagaland & the car is bearing registration number of Jharkhand," says SP City Botre Rohan Pramod. pic.twitter.com/ZozBcoscLm

— ANI UP (@ANINewsUP) March 11, 2021