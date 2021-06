Twitter India Map Controversy: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप में दिखाने वाले भारत के गलत नक्शे को भले ही ट्विटर ने वापस लेकर अपनी गलती मान ली है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505 (2) और आईटी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत का गलत नक्शा दिखाने के आरोप में उनपर मामला दर्ज किया गया है. Also Read - ट्विटर ने नक्शे पर भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया, भारी विरोध के बाद सुधारी गलती

विवादित नक्शा दिखाने पर मचा था बवाल

दरअसल, बीते सोमवार की सुबह ट्विटर की वेबसाइट पर यह विवादित नक्शा दिखा था. वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ‘ट्वीप लाइफ’ शीर्षक के अंदर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाए जाने के बाद बवाल मचा था. इस विवादित नक्शे के सामने आने के बाद ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़े किए गए थे और इस विवाद के बाद कंपनी को इसकी वजह से भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. बता दें कि पहले से ही नए आईटी रूल्स को लेकर कंपनी की भारत सरकार के साथ तनातनी जारी है. Also Read - भारत सरकार से विवाद के बीच ट्विटर ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख को अलग देश दिखाया, पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

Twitter India Managing Director Manish Maheshwari has been booked under Section 505 (2) of IPC and Section 74 of IT (Amendment) Act 2008 for showing wrong map of India on its website, on complaint of a Bajrang Dal leader in Bulandshahr Also Read - UP Crime: गाजियाबाद में डकैतों ने एक ही परिवार के चार लोगों को गोलियों से भूना, तीन की मौत, मचा हड़कंप

— ANI UP (@ANINewsUP) June 28, 2021