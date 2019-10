नई दिल्ली: लखनऊ से दिल्ली आ रही लखनऊ-आनंद विहार डबल डेकर एसी एक्सप्रेस के दो कोच रविवार सुबह उत्तर प्रदेश में कटघर और मुरादाबाद के बीच किसी स्थान पर पटरी से उतर गए. उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि कोच संख्या पांच और आठ बेपटरी हो गए और शुरुआती जानकारी के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि मौके पर एक मेडिकल ट्रेन पहुंच गई है.

Tarun Prakash, Divisional Railway Manager: All the passengers have been shifted to other coaches after two coaches C5 and C7 derailed today. Nobody got injured. Once the train moves, we’ll be able to ascertain the reason behind derailment after examining the track. https://t.co/Uis5n4rWb3 pic.twitter.com/0yorwicQqK

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2019