लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश कानपुर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और आठ पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं, जबकि दो अपराधी भी इस दौरान मारे गए. पुलिस और अपराधियों के बीच शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गए हैं. अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. अपराधी मारे गए पुलिस कर्मियों के चार हथियार भी छीन ले गए थे, जिसमें से एक पिस्तौल मुठभेड़ में मारे गए एक अपराधी के पास से शुक्रवार सुबह बरामद हुई."

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की एक टीम अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए गुरुवार को देर रात चौबेपुर थाने के दिकरू गांव गई. दुबे के खिलाफ 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस का एक दल जैसे ही अपराधी के ठिकाने पर पहुंचा, तभी एक इमारत की छत से पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा, तीन उप निरीक्षकों और चार कांस्टेबलों की मौत हो गई.

During combing operation following last night's encounter, two Police personnel were injured & two criminals have been neutralised. We have also recovered weapons that were used in firing Police personnel at night. Search underway to nab other accused: Mohit Agarwal, IG Kanpur pic.twitter.com/wMlsIHQIX5

