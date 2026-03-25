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UP Holiday: राम नवमी पर यूपी में 2 दिन की छुट्टी, 26 और 27 मार्च को बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय
UP Holiday News: उत्तर प्रदेश में पहले राम नवमी पर एक ही दिन की छुट्टी थी, लेकिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने 2 दिन छुट्टी का फैसला लिया है.
UP Holiday News: राम नवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात दी है. योगी सरकार ने राम नवमी (Ram Navami Holiday) पर दो दिनों के अवकाश की घोषणा की है. सरकारी आदेश के मुताबिक, यूपी में 26 और 27 मार्च को छुट्टी रहेगी. इस दौरान सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. पहले 26 मार्च को सिर्फ एक ही दिन का अवकाश रखा गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर 2 दिन कर दिया गया. सरकार ने मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया है.
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