UP News: गाजियाबाद के लोनी में निर्माणाधीन मकान का लेंटर ढहा, 2 लोगों की मौत; कई घायल

UP News: गाजियाबाद के लोनी में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर ढहने से दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 8 अन्य जख्मी हो गए. पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) रवि कुमार ने बताया कि शाम करीब 5 बजे लोनी थाना क्षेत्र के रूप नगर औद्योगिक क्षेत्र में मदन पाल शर्मा नामक व्यक्ति का एक मंजिला मकान बन रहा था. उसकी छत डाली जा रही थी. इसी दौरान उसका लेंटर ढह गया और मलबे में करीब 16 मजदूर दब गए.

UP, Ghaziabad | A number of labourers feared being trapped under debris after the shuttering of an under-construction building of a factory collapses in the Roop Nagar area of Loni. Four injured labourers evacuated so far. Police force present on the spot pic.twitter.com/aZHt8l9FV4 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 19, 2023