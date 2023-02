UP Global Investors Summit-2023: ब्रिटेन यूपी में रक्षा, एयरोस्पेस और मेडिकल के क्षेत्रों में बड़ा निवेश करेगा

लखनऊ: ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्यमंत्री एलेक्स चॉक केसी ने रविवार को यहां कहा कि उनका देश उत्‍तर प्रदेश में रक्षा, एयरोस्पेस और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश करेगा. रविवार को यहां तीन दिवसीय ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023” के अंतिम दिन आयोजित यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री/डिफेंस सत्र में एलेक्स चॉक ने कहा, ” उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहे जीआईएस-23 में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है.”

ब्रिटेन के राज्यमंत्री एलेक्स चॉक केसी ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को भरोसा देते हुए कहा, ” ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में रक्षा एवं एयरोस्पेश के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा, इसके लिए मैं मुख्‍यमंत्री योगी को आश्वस्त करता हूं.”