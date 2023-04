उमेश पाल मर्डर केसः अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने मांगी 14 दिन की कस्टडी रिमांड

Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट से पुलिस ने अतीक की 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की है. कस्टडी रिमांड को लेकर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अब से कुछ देर बाद कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी. तीन दिनों की कस्टडी रिमांड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. उधर, कोर्ट के बाहर वकील हंगामा कर रहे हैं. प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का ऐलान किया है. न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया है. माफिया अतीक और अशरफ के वकीलों ने कस्टडी रिमांड का किया विरोध है. सीजेएम कोर्ट से कम से कम दिनों की कस्टडी रिमांड की अपील की गई है.

जी मीडिया संवाददाता के मुताबिक, पुलिस अतीक अहमद से रिमांड पर करीब 200 सवाल करेगी. इसके लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है. फरार माफिया अतीक के बेटे असद और पत्नी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी. हत्याकांड में शामिल शूटर को लेकर भी पूछताछ होगी.