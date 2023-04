Umesh Pal Murder case: अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज की कोर्ट में गुरुवार को पेशी, पुलिस रिमांड मांगेगी

Umesh Pal Murder case, Atiq Ahmad,प्रयागराज: माफिया और पूर्व सांसद (Gangster-turned-politician) अतीक अहमद (Atiq Ahmad) को करीब एक पखवाड़े में दूसरी बार बुधवार को साबरमती जेल (Sabarmati prison) से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल (Naini Central Jail) लाया गया. उमेश पाल हत्या मामले (Umesh Pal Murder case) में उसे बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

देरी की वजह से उसे आज अदालत में पेश नहीं किया जा सका. अतीक अहमद शाम करीब छह बजे नैनी जेल पहुंचाया गया. वहीं, बरेली जेल से नैनी जेल लाए गए अतीक के भाई अशरफ (Khalid Azim alias Ashraf) को भी इसी मामले में अदालत में पेश किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि अतीक अहमद शाम करीब छह बजे नैनी जेल पहुंचा. उन्होंने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए पुलिस उसे हिरासत में देने का अनुरोध करेगी. उसे बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देरी की वजह से उसे आज अदालत में पेश नहीं किया जा सका. वहीं, बरेली जेल से नैनी जेल लाए गए अतीक के भाई अशरफ को भी इसी मामले में अदालत में पेश किया जाएगा.

अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आ रहा पुलिस के काफिले ने बुधवार को सुबह करीब पौने नौ बजे झांसी से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया. अहमद ने पुलिस वैन के अंदर से पत्रकारों से कहा, हम आपके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं. अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें.