Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज में उमेश पाल पर हुए हमले में घायल दूसरे पुलिस जवान ने भी तोड़ा दम

Umesh Pal Murder Case, Police Constable Raghavendra Singh: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल (Umesh Pal Murder) पर बीते 24 फरवरी को हुए हमले में सुरक्षा करते हुए घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह (Police Constable Raghavendra Singh) की आज बुधवार को लखनऊ में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. राघवेंद्र सिंह का लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGI) में इलाज चल रहा था. संस्थान के निदेशक आर के धीमान ने विकास की पुष्टि की.

उमेश पाल 2005 में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड (BSP MLA Raju Pal Murder case) का मुख्य गवाह है.प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जैतीपुर में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल और उनके सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की गत शुक्रवार यानि 24 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राघवेंद्र सिंह, जो घायल भी थे, को शुरू में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर रविवार को लखनऊ में एसजीपीजीआई रेफर कर दिया गया था.

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की पिछले शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल 2005 में प्रयागराज में हुई हत्या के मामले में मुख्य गवाह था, जिसमें पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद और अन्य मुख्य आरोपी हैं.