अतीक अहमद के बेटे असाद का झांसी में यूपी एटीएस ने एनकांउटर कर दिया है. इसके अलावा असाद का सहयोगी शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया है. माफिया के बेटे की एनकाउंटर के बाद उमेश पाल का परिवार काफी खुश नजर आ रहा है. उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद किया है. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूं. उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है. उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई. इंसाफ हुआ है. पुलिस ने बहुत सहयोग किया.

उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा है कि माफिया के बेटे का एनकाउंटर बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि है. सीएम योगी को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद और मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें आगे भी न्याय दें. उन्होंने कहा कि सीएम योगी पर पूरा भरोसा है.