उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस की टीम ने लोनी में बुजुर्ग मुस्लि‍म की पिटाई के विवादास्‍पद वाकये के वीडियो को वायरल करने और फेसबुक लाइव करने को लेकर आज शनिवार को समाजवादी पार्टी के नेता उम्‍मेद पहलवान इदरीशी (Ummed Pahalwan) को दिल्‍ली से गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने लोनी कांड (Loni incident) के सिलसिले में दिल्ली (Delhi) के लोक नारायण जय प्रकाश अस्पताल के पास (Lok Narayan Jai Prakash Hospital) से उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार किया है. बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उम्मेद पहलवान पर सांप्रदायिक वीडियो साझा करके वैमनस्य को बढ़ावा देने और शांति भंग करने का मामला दर्ज किया था. Also Read - West Bengal के राज्‍यपाल धनखड़ ने दिल्‍ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मीट‍िंंग, आवास से हुए रवाना

गाजियाबाद के SSP अमित पाठक ने कहा, गाजियाबाद पुलिस की एक टीम ने उम्मेद पहलवान नाम के एक शख्स की गिरफ़्तारी दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के पास से की है. उसे गाजियाबाद लाया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी.

A team of Ghaziabad Police has arrested Ummed Pahalwan from near Lok Narayan Jai Prakash Hospital in Delhi. He will be brought here for further investigation: SSP Ghaziabad on Loni incident pic.twitter.com/1qV673D5MC

— ANI UP (@ANINewsUP) June 19, 2021