बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेबर पेन, महिला ने ब्लेड से फाड़ लिया पेट, हालत देख डॉक्टर ही हो गए बेहोश

ये मामला बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र का है. नंदवाल गांव की रहने वाली ननकई (35) जब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब बीमारी की वजह से पति की मौत हो गई. उसके पहले से 4 बेटे हैं.

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

जब कोई महिला मां बनती है, तो एक तरह से उसका दूसरा जन्म होता है. क्योंकि, 9 महीने तक बच्चे को कोख में पालने के बाद नन्ही सी जान को इस दुनिया में लेकर आना आसान नहीं होता. कई बार बच्चे को जन्म देने के लिए महिला 24 से 48 घंटे तक लेबर पेन (प्रसव पीड़ा) में तड़पती रहती है. लेकिन, उत्तर प्रदेश के बहराइच की रहने वाली महिला ने लेबर पेन बर्दाश्त के बाहर हो जाने के बाद जो किया, उसे जान आपका दिल दहल जाएगा. इस महिला को जब लेबर पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने खुद ही अपना पेट फाड़ लिया. उसने एक बच्ची को जन्म दिया है.

क्या है पूरा मामला?
ये मामला बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र का है. नंदवाल गांव की रहने वाली ननकई (35) जब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब बीमारी की वजह से पति की मौत हो गई. उसके पहले से 4 बेटे हैं. बड़े बेटा निवास (16), मझला बेटा दीवान (12), छोटा बेटा रवि (8) और सबसे छोटा बेटा रोहन (5). गुरुवार दोपहर को करीब डेढ़ बजे ननकई को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ. वह दर्द की वजह से चीखने-चिल्लाने लगी. हाथ-पैर पटकने लगी. घर पर कोई नहीं था. बच्चे गांव में खेलने गए थे.

ब्लेड से फाड़ा पेट
ननकई घंटों लेबर पेन से तड़पती रही. मदद के लिए चिल्लाती रही. लेकिन, मौके पर कोई नहीं पहुंचा. एक समय बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने खुद ही ब्लेड से अपना पेट फाड़ डाला. पेट फाड़ने से ननकई खून से लथपथ हो गई. उसकी अंतड़ियां तक बाहर आ गईं. घर के बगल से एक पड़ोसी गुजर रहा था. चीखने की आवाज सुनकर वह अंदर गया. अंदर का नजारा देख तुरंत महिलाओं को बुला लाया.

पड़ोसियों ने पहुंचाया CHC
पड़ोसियों ने एंबुलेंस से ननकई को फखरपुर CHC पहुंचाया. उसके पेट की हालत देख एक डॉक्टर तक बेहोश हो गया. ननकई को मेडिकल स्टाफ डिलीवरी रूम लेकर गए. जहां नॉर्मल डिलीवरी के जरिए उसने एक बच्ची को जन्म दिया. लेकिन, हालत गंभीर होने की वजह से ननकई और बच्ची को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया. फिलहाल लखनऊ के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

महिला ने क्या कहा?
पुलिस और मेडिकल स्टाफ को दिए बयान पर महिला ने कहा, “दर्द बहुत तेज हो रहा था, इसलिए ब्लेड मारा, ताकि बच्चा बाहर आ जाए.”

क्या कहता है अस्पताल प्रशासन?
वहीं, डिलीवरी के बाद CHC में ननकई के कटे हुए पेट का इलाज नहीं हो सका. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल के CMS एनएन त्रिपाठी ने बताया, “महिला ने पेट पर गहरा घाव है. उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई थीं. यहां से गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है.”

